Yer Bursa... 'Kırmızı ışık ihlali' faciaya neden oldu: 2'si ağır 8 yaralı!

Olay, saat 22.50 sularında Ankara Yolu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi kesişiminde yaşandı.

İddiaya göre Mahmut H. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek kavşağa daldı. Bu sırada Muhammet S. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Araç içinde bulunan sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve henüz bebek yaştaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Polis ekipleri kazanın yaşandığı kavşakta uzun süre trafik akışını kontrol altına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.