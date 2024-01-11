Yer Bursa... Öğrencisini taciz eden öğretmene hapis kararı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:47

Bursa'da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan S.Y. (38), sınavdan 100 alan öğrencilerine kahve ısmarlayacağını söyledi. Sınavdan 100 alan kız öğrencisi 14 yaşındaki Ö.K.’yi evine davet etti.

KIZLARININ AĞZIYLA MESAJ ATTILAR

Evine davet ettiği öğrencisi Ö.K. ile birlikte kahve ve alkol içen öğretmen, öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Ailesi kızın hareketlerinden şüphelenip konuştuğu kişileri ve telefonun galerisini inceledi. Telefonu inceleyen aile, kızlarının öğretmeni ile mesajlarını gördü. Aile, kızları Ö.K.’nin telefonundan öğretmen olan S.Y.’ye kafede buluşmak istediğini söyledi. Söyledikleri kafeye giden aile, bekleyen öğretmen ile önce tartıştı daha sonra kavga etti.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Yaşanan tartışma sonrası aile, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı. Ailenin şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan öğretmen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S.Y. son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan S.Y, “Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti ‘Cinsel İstismar’ ve ‘Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan yargılanan sanık öğretmen S.Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.