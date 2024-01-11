Yer Bursa... Öğrencisini taciz eden öğretmene hapis kararı
Bursa’da yabancı dil öğretmeni olan S.Y., sınavdan 100 alan öğrencisini ödüllendireceğini söyleyip evine davet etti. Evine davet ettiği kız öğrenci ile kahve ve alkol alan öğretmen daha sonra öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık öğretmen S.Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bursa'da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan S.Y. (38), sınavdan 100 alan öğrencilerine kahve ısmarlayacağını söyledi. Sınavdan 100 alan kız öğrencisi 14 yaşındaki Ö.K.’yi evine davet etti.
KIZLARININ AĞZIYLA MESAJ ATTILAR
Evine davet ettiği öğrencisi Ö.K. ile birlikte kahve ve alkol içen öğretmen, öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Ailesi kızın hareketlerinden şüphelenip konuştuğu kişileri ve telefonun galerisini inceledi. Telefonu inceleyen aile, kızlarının öğretmeni ile mesajlarını gördü. Aile, kızları Ö.K.’nin telefonundan öğretmen olan S.Y.’ye kafede buluşmak istediğini söyledi. Söyledikleri kafeye giden aile, bekleyen öğretmen ile önce tartıştı daha sonra kavga etti.
ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
Yaşanan tartışma sonrası aile, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı. Ailenin şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan öğretmen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEZASI BELLİ OLDU
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S.Y. son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan S.Y, “Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti ‘Cinsel İstismar’ ve ‘Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan yargılanan sanık öğretmen S.Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- İstismarcı öğretmenden şok savunma