Yer: Bursa... Temizlemeye çıktığı makinenin üzerinden düşen işçi ağır yaralandı

26.01.2026 15:01:00
DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tekstil fabrikasında temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden, 3 metre yükseklikten, zemine kafa üstü düşen işçi Remzi Y. (57), ağır yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında saat 09.00 sıralarında iddiaya göre; Remzi Y., temizlemek için çıktığı tekstil makinesinin üzerindeyken dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Remzi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

