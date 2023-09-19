Yer Çanakkale: Av esnasında domuz sanıp arkadaşını vurdu

Yayınlanma: 19.09.2023 - 19:20

Güncelleme: 19.09.2023 - 21:00

Olay, sabah saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadri Can, arkadaşları B.B. ve S.P. ile tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak için tüfekle ava çıktı.

Araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadri Can kanlar içerisinde kalırken, durumu gören arkadaşları B.B. ile S.P. hemen yardım istedi. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

B.B. ile S.P., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.