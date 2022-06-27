Yer Edirne: 21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir şahıs, husumetlisini sokak ortasında topuğundan ve bacağından vurdu. Ayrıca hakkında 21 yıl hapis cezasının olduğu tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeni Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Y.Ü. ve E.C. isimli iki kişi sokak üzerinde karşılaştı.
İkili arasında cereyan eden tartışma silahlı kavgaya dönerken, E.C. yanındaki tabanca ile Y.Ü.’ye kurşun yağdırdı. Mermilerin hedefi olan Y.Ü. topuğundan ve baldırından yaralanırken Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında, silahlı saldırgan E.C. de silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahs daha sonra adli makamların karşısına çıkarılırken, ayrı bir dosyadan da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Tutuklanan E.C. cezaevine gönderildi.
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