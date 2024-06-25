Yer Elazığ... Tartıştığı kız arkadaşını katletti, çatıdan atladı!
Elazığ'da Fırat Bulut (26) isimli şahıs kız arkadaşı olduğu iddia edilen Selen Akpolat’ı (26) tabancayla vurup katletti. Bulut, olayın ardından 7 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Fırat Bulut ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Akpolat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İNTİHAR ETTİ
Olayın ardından kaçan Fırat Bulut, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısına çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Gelen ekipler, Fırat Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bulut ve Akpolat’ın cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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