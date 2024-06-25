Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:34
Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
Abone Ol google-news

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde dün iş yerinde kavga ettiği Volkan Sağıroğlu'nu (43) tabancayla öldürdükten sonra kaçan C.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, C.Ö'yü Adapazarı ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


sakarya haberleri

İlgili Haberler

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da bir şahıs durduk yere ağacı ateşe verdi!

Sakarya'da bir şahıs durduk yere ağacı ateşe verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler