Yer: Esenler... Meydanda yürüyen kadına 'Neden önüne bakmıyorsun?' diyerek silah doğrulttu
İstanbul Esenler'de Yavuz Sevgin(36) meydanda yürüyen Gizem İ.'ye (29) "Neden önüne bakmıyorsun" diyerek küfür edip silah doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen ekipler Yavuz Sevgin'i yakaladı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenler Dörtyol Meydanı'nda geçen perşembe günü; Gizem İ.(29) telefonuyla ilgilenerek yürüyordu. Gizem İ. aynı yerde yürüyen Yavuz Sevgin ile karşılaştı. Sevgin, Gizem İ.'ye "Neden önüne bakmıyorsun?" diyerek küfrettikten sonra yanında bulunan silahı doğrulttu.
24 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Sevgin'in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Sevgin'in 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Sosyal medya akımına siyasiler de katıldı
- Neden aylar sonra harekete geçildi?