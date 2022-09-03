Yer: Esenler... Meydanda yürüyen kadına 'Neden önüne bakmıyorsun?' diyerek silah doğrulttu

İstanbul Esenler'de Yavuz Sevgin(36) meydanda yürüyen Gizem İ.'ye (29) "Neden önüne bakmıyorsun" diyerek küfür edip silah doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen ekipler Yavuz Sevgin'i yakaladı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:54
Yer: Esenler... Meydanda yürüyen kadına 'Neden önüne bakmıyorsun?' diyerek silah doğrulttu
Abone Ol google-news

Esenler Dörtyol Meydanı'nda geçen perşembe günü; Gizem İ.(29) telefonuyla ilgilenerek yürüyordu. Gizem İ. aynı yerde yürüyen Yavuz Sevgin ile karşılaştı. Sevgin, Gizem İ.'ye "Neden önüne bakmıyorsun?" diyerek küfrettikten sonra yanında bulunan silahı doğrulttu.

24 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Sevgin'in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Sevgin'in 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.  


Esenler kadına şiddet polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler