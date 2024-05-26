Yer Esenyurt… İşyerine silahla saldırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 19:39

Güncelleme: 26.05.2024 - 19:39

Olay, 16.00 sıralarında Koza Mahallesi, 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak olay yerine gelen bir kişi işyerine rastgele ateş etmeye başladı.

Saldırı sırasında Burak Tatlıdere ve Alican Bakır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burak Tatlıdere yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçıştığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.