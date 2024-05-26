Yer: Antalya... İki kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir şahıs, iki farklı yerde 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:58
Yer: Antalya... İki kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı
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Güllerpınarı Mahallesi’nde, kimliği belirsiz bir şahıs tabanca ile henüz bilinmeyen bir nedenle önce oto galeri önünde S.Y. isimli kişiyi ardından da Hacı Yusuflar Sokak’ta D.A isimli kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

Yaralı iki şahıs olay yerlerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine iki olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

İki yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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