Yer: Esenyurt... Otomobilin çarptığı motokurye konuştu: 'Kaçan sürücü beni ölüme terk etti'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:08

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:34

Bahçeşehir-Esenkent yolunda 11 Kasım Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, sürücüsünün Y.Y olduğu öğrenilen 34 EMN 030 plakalı otomobil, siparişi teslim ettikten sonra restorana dönüş yapan kurye Yakup Çiçek'in kullandığı motosiklete arkadan çarparak kaçtı.

Yakup Çiçek, motosikletten savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü durmadan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KOLUNDA KALICI HASAR OLUŞTU

Çiçek, yaralı halde hastaneye kaldırılırken, sağ omzundan ameliyat oldu. Çiçek'in platin takılan kolunda kalıcı hasar oluştu.

Hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahate çekilen Çiçek, işine devam edemeyeceğini ifade ederek, adaletin yerini bulmasını istedi. Çiçek, otomobil sürücüsü Y.Y.'den şikayetçi oldu.

'İŞİMDEN OLDUM'

Vücudunda kazanın izlerini taşıyan Yakup Çiçek, şöyle konuştu:

"11 Kasım'da akşam saat 22.00 sıralarında, lüks bir araç ana cadde üzerinde giderken çapraz bir şekilde bana vurdu. Vurduğu sırada motorum pert oldu, bana vuran da kaçıp gitti. Kuryelik yaptığım için paket bırakmıştım, paketten restorana dönüyordum. Dönerken bu kaza gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra bana vurdu ve sanırım bir dakika beklemedi bile, direkt kaçıp gitmiş. O sırada, ben zaten yerde baygın bir haldeyim. Gözlerimi ambulansta açtım. Gözlerimi açtıktan sonra insanlar yanaştı, bu kişinin aslında daha önceden vukuatları olduğundan bahsettiler.

Ben de zaten o mevkide onu görüyordum. Çünkü kaplamalı bir araçtı. Şu an hala işlemler devam ediyor. Şu an koluma platin takıldı ve ömür boyu kalacak. İşimden oldum, motorum pert oldu. Motorum kullanılmayacak halde. O şekilde benim de 3-4 ay yatışım var. Sigortadan bir şey alamayacağım, benim çalıştığım yer buna müsait değil. Raporum hiçbir şekilde geçerli değil. Maddi ve manevi her açıdan beni zor duruma soktu ve hala rahat bir şekilde geziyor. Rahat bir şekilde paylaşımlar atıyor, görüyorum. Hiçbir şey yapılmıyor."

'BÜYÜK İHTİMAL EHLİYETİ DE YOK'

Kendisine çarpan sürücünün ehliyetinin olmadığını iddia eden Çiçek, "3-4 gün oldu, daha bu sabah bana vuran çocuk ifade vermiş. 16-17 yaşlarında, büyük ihtimal ehliyeti de yok. Kendisine, onu yetiştiren aileye şunu söylemek istiyorum. Ömür boyu bununla yaşamak zorundayım. Beni hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar zor duruma soktunuz. En azından hatanızı kabul etmeye çalışın, kaçıp durmayın. Olayın adli bölümüne baktığınız zaman, avukatımla görüştük, dava açtık. Maddi, manevi dava açtık. Şu an hala dosya toplama aşamasındayız. İfade daha yeni yeni verildiği için bizim dava sürecimiz de sekteye uğramış oldu. Şu an onu bekliyoruz. Avukatım gerekli işlemlerin takibinde. Tabii ki uzun bir süreç olacak" şeklinde konuştu.

'BANA ÇARPTIĞI SIRADA FARLARI KAPALIYDI'

Otomobil sürücüsünün daha önce benzer kazalar yaptığını öğrendiğini belirten Çiçek, "Çevredekiler ihbarda bulundular, çevredekiler bana çarpan kişiyi tanıdıklarını ve sürekli vukuatta bulunduğunu söylediler. Zaten plakayı bile çevredekilerden öğrendik. Bana çarptığı sırada farları kapalıydı çocuğun bu arada. Farları yoktu. Sağ farı da çatlamış bana vurduktan sonra. Bana çaptığı anda motorum aşağı doğru, ben de yukarı doğru zıpladım, 5-6 takla attım. Düştüğümde kafa üstü düştüm, şuramdan bir kırık aldım. 2-3 takla daha attım. Motorum zaten, 6-7 parçaya bölünmüştür. Orada zaten toparladılar" ifadelerini kullandı.

'BENİ ORADA ÖLÜME TERK ETTİ'

Otomobilin hızlı ve içerisinde sürücünün dışında kişilerin de olduğunu iddia eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Olay yerinde aslında çok kalabalık bir cadde olduğu için 15-20 tane görgü tanığım var. Çevremde birisi olmasaydı, ana cadde olduğu için çok karanlık bir yol olduğu için, arabalar beni ezip geçebilirdi. Yani aslında beni orada ölüme terk etti zaten. En azından yolu kapatabilirdi. İşlek bir cadde ve hiçbir şekilde ışık yok. Sokak lambaları da yoktu. O an beni orada ölüme terk etti.

Sağ olsunlar motorcu arkadaşlarım yolu kapattılar. O şekilde kurtuldum. En az 80-90 km hızda vardı. Zaten o hızda olmasaydı, beni bu hale getirmesi mümkün değildi. Motorumu paramparça etmesi mümkün değildi. Çok hızlı çıkıyordu ve farları kapalıydı. Aşırı hızlıydı. Araba çok kalabalıktı, bir erkek gurubuydu."