Yer Eskişehir... 87 yaşındaki emekli asker ailesini katletti!
Eskişehir’de eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlunu vurdu. Oğullarından biri hayatını kaybederken diğerinin durumunun kritik olduğu açıklandı.
Eskişehir’in İnönü ilçesi Erenköy Mahallesinde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü.
Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı.
(Emekli Astsubay Mehmet Aslan)
İKİ OĞLUNU DA VURDU
Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden Aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan’ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.
(Ağır yaralı Osman Aslan)
Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
- İktidarın vekil tuzağı
- 'Yarın birileri de buraya gelecek...'
- Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı
- Erdoğan, üçüncü kez aday olabilir mi?
- İzmir'de kar sevinci
- Özel harekat polisi ailesini katletti
- MHP'de Sinan Ateş istifası
- İşte HDP'nin adaylık havuzunda adları geçenler...
- Erdoğan tesis açılışında valiyi azarladı