Yer Gaziantep... Kardeşi ile tartıştı: Bıçaklanarak öldürüldü

5.10.2025 17:51:00
DHA
Gaziantep'te 45 yaşındaki Mehmet Tüzel, tartıştığı kardeşi Yaşar Tüzel tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Tüzel ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

