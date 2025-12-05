Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer: Gaziantep... Şantaj ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

5.12.2025 12:10:00
DHA
Gaziantep'te iş bulma ve sosyal yardım sağlama vaadiyle kandırdığı 2 kadına şantaj yapıp cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Mehmet K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet K.’nin, ekonomik zorluk yaşayan kadınlara ‘iş bulma’ ve ‘sosyal yardım sağlama’ vaadiyle yaklaşarak güven kazandığı, ardından da şantaj ve cinsel istismarda bulunduğunu belirledi.

Ekipler, Mehmet K. ile olaya karıştığı belirtilen bir kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K., Ö.G. ve G.K. adlı kadınlara şantaj yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

