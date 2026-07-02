Yer: Iğdır... Park halindeki otomobilin aküsü patladı: Yangın büyümeden söndürüldü

Iğdır merkezde park halindeki bir otomobilin aküsünün patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır Kültür Merkezi civarında meydana geldi. Sürücüsünün içinde bulunduğu sırada, park halindeki 76 ABJ 536 plakalı otomobilin aküsü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ve araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, aracın tamamını sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.