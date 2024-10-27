Yer İzmir... Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde M.A., sokak ortasında tartıştığı N.D.'yi (40) boğazından ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yer İzmir... Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı
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DHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 07:54

Olay, saat 21.30 sıralarında Donanmacı Mahallesi, Yalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.D., sokak ortasında, bilinmeyen nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. 

M.A., tartışmanın büyümesi üzerine N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, M.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, tedaviye alınan N.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 


Etiketler: #İzmir #bıçaklama

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