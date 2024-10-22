HSK binasında bıçaklı saldırı: Personel müfettişi bıçakladı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personeli, HSK müfettişi Mehmet Aslan’a bıçakla saldırdı.

HSK binasında bıçaklı saldırı: Personel müfettişi bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:32

İddialara göre, HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan’a mescitte bıçakla saldırdı.

Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi göz altına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.


Etiketler: #HSK #bıçaklı saldırı

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