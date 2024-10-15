Konya'da erkek vahşeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçakladı
Konya'nın Meram ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan erkek tutuklandı.
İddiaya göre M.A.A. (19) Hadimi Mahallesi Tutan Sokak'taki evde birlikte yaşadığı F.A. (18) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, kadını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli M.A.A'yı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #112 Acil #konya #Konya şehir hastanesi
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