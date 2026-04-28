Yer: İzmir... Uyuşturucu imal edilen eve operasyon: 2 tutuklama

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin evi imalathaneye çevirip, uyuşturucu satışı yaptığını belirlendi.
2 KİŞİ, TUTUKLANDI
Önceki gün operasyon düzenlenen adreste, 279 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 50 gram esrar-skunk, kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler, 2 tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B. ve T.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede dün tutuklandı.