Yer İzmir... Yılbaşı için tatile geldi, 5'inci kattan aşağıya düştü
İzmir'in Konak ilçesinde, yurtdışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç. (32), iddiaya göre sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Muammer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, İzmir'in Konak ilçesindeki Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
İddiaya göre, yurtdışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç., 5 katlı apartmanın 5. katında sigara içmek için balkona çıktı. Muammer Ç., burada belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti.
5. kattan aşağıya düşen Muammer Ç., önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir işyerinin tabelasına çarparak yola savruldu.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Olayı gören çevredeki yurttaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muammer Ç.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Muammer Ç.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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