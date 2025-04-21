Yer: Karaman! 15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı
Karaman’da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı.
Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15) karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Muayene sırasında karın ağrısının tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu.
M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- Rektörün kızı da sınav listesinde
- Sırrı Süreyya Önder için temkinli açıklama