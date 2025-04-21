Yer: Karaman! 15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı

Karaman’da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı.

Yer: Karaman! 15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı
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İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:27

Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15) karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Muayene sırasında karın ağrısının tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu.

M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #KARAMAN #tuvalet #Çocuk #düşük

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