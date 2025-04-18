Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi: 3 aylık hamile olduğu iddia edildi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:58

Güncelleme: 18.04.2025 - 13:58

“Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim”, “Sen Anlat Karadeniz” ve “Yürek Çıkmazı” gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz 28 Ekim’de uzun süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan çiftten Kaspar’ın düğün günü “Heyecanlı değilim” açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı sosyal medyada gündem olmuştu

3 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Şimdi ise çiftten müjdeli bir haber geldi. 2. Sayfa’nın haberine göre; İrem Helvacıoğlu, 3 aylık hamile.

Güzel oyuncunun, hamilelik haberini ilk olarak yakın çevresiyle paylaştığı ve bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

Henüz bebeğin cinsiyetiyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.