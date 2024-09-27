Kayseri'de korku saçan çeteyi polis çökertti: 9 gözaltı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:04

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:59

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli saha ve kamera inceleme çalışmaları sonucu şüpheli 9 kişinin ’kasten yaralama’, ’mala zarar verme’, ’tehdit’, ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ’suçluyu kayırma’ ve ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ olmak üzere 6 farklı suçu grup halinde işledikleri tespit edildi.

Şahısların kaldığı 12 adresi tespit edilerek 70 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca fişeği ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli şahısların dükkanları kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.