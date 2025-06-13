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Yer Kocaeli... Binlerce tarihi geçmiş ürün tespit edildi: Market mühürlendi

Yer Kocaeli... Binlerce tarihi geçmiş ürün tespit edildi: Market mühürlendi

13.06.2025 16:24:00
Güncellenme:
İHA
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Yer Kocaeli... Binlerce tarihi geçmiş ürün tespit edildi: Market mühürlendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir markette vatandaşın şikayeti üzerine yapılan denetimde, 2 bin 500 ürünün son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Ürünler imha edilirken, market mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, bir yurttaş, Dumlupınar Mahallesi'ndeki marketten aldığı ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark ederek durumu Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine markete giden zabıta ekipleri, raflarda 2 bin 500 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti.

MARKET MÜHÜRLENDİ

Söz konusu ürünler imha edilirken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı ve market süreyle mühürlendi.

Ayrıca, ihbarda bulunan yurttaşın aynı marketten daha önce de tarihi geçmiş bir ürün aldığı öğrenildi.

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