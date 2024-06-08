Avcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:03

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:03

Avcılar Ambarlı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açmış, saldırıda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. O saldırıya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Şüphelilerin kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir otomobilden inen silahlı 3 kişi, koşarak gelip saldırıyı gerçekleştiriyor. Saldırının ardından şüpheliler, hızla otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.