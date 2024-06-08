Avcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Avcılar’da, bir otomobille gelip uzun namlulu silah ve tabancayla kahvehaneyi tarayan şahısların o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:03
Avcılar’da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada
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Avcılar Ambarlı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açmış, saldırıda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. O saldırıya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Şüphelilerin kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir otomobilden inen silahlı 3 kişi, koşarak gelip saldırıyı gerçekleştiriyor. Saldırının ardından şüpheliler, hızla otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.


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