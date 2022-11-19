Yer Konya: 'Cin çıkarmak' isterken boğarak öldürmüş

19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:00

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alluş'un (38), geçen çarşamba günü ambulansla getirildiği hastanede öldüğü anlaşıldı. Otopside Alluş'un boğularak öldürüldüğü, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sorguya alınan ailesi, "Alluş'un içine cin girdiğini" düşündüklerini ve "cinci hoca" olarak bilinen Suriyeli İ.E.H.A.'yı (39) evlerine çağırdıklarını anlattı.

Konya merkezli yerel haber sitesi Haber Dairesi'ne göre İ.E.H.A.'nın, Alluş'un içindeki cini çıkaracağını söyleyerek yere yatırdığı ve boğazını sıkmaya başladığını belirten ailesi, bir süre sonra nefessiz kaldığını anlayınca kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını öne sürdü.

Olayın ardından İ.E.H.A.'nın yanı sıra Alluş'un eşi H.A. (37), bacanağı İ.E.H. (37), eşinin kardeşi Y.A. (30) ile çocukları V. (17) ile H.A. (15) gözaltına alındı.