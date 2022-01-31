'Gericilik ve aşiretler arasında sıkışan bir kadim ülkenin hazin öyküsü'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:11

Gazeteci, yazar İbrahim Varlı’nın derlediği “Emperyalizm ve Taliban Kıskacında Afganistan” kitabı Sol Kültür Yayınları’nda yayımlanarak okuyucuyla buluştu.

Emperyalizm, köktendincilik ve aşiretler kıskacında kalan ülkede yaşananlara mercek tutan kitapta 16 akademisyen ile uzmanın birbirinden çarpıcı değerlendirmesine yer verilirken son yarım yüzyılını savaş ve çatışmalarla geçirmiş ülkede, 15 Ağustos itibariyle kontrolü ele geçiren Taliban özelinde siyasal İslam-emperyalizm ilişkisine de dikkat çekildi. Kitapta Afganistan’da yaşanılanların bölgesel etkileri de masaya yatırıldı.

Kitabın tanıtım yazısında şu açıklamalara yer verildi:

''Afganistan’da yaşananlar, emperyalist barbarlık, gericilik ve aşiretler arasında sıkışan bir kadim ülkenin hazin öyküsüdür. Neresinden tutsanız elinizde kalan, küresel güç merkezleriyle yerel işbirlikçilerin el birliğiyle çökerttiği Güney Asya’nın bu mazlum ülkesinde 15 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yeni bir sayfa açıldı. ABD emperyalizminin bir soğuk savaş stratejisi olarak hayata geçirdiği Yeşil Kuşak projesinin yetiştirmesi olan ‘Mücahitler’in günümüzdeki Talebeler’i 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu vaka adeta pandoranın da kutusunu açmış oldu…''

AFGANİSTAN’I NASIL OKUMALI?

Irak, Suriye, Filistin İran, Libya, Yemen, Güney Çin denizi, Hint-Pasifik politikalarıyla birlikte ele alındığında Afganistan’ı nasıl okumalı? Ortaya çıkan büyük tabloda yaşananların kısa, orta ve uzun vadeli sonuçları ne olur?

Ve elbette ki bütün bu denklemde siyasal İslamcı AKP’ye biçilen roller, ülkeyi bekleyen tehlikeler neler? Bu çalışmada Afganistan üzerinden bir okuma yapılarak tüm bu sorulara yanıtlar üretilmeye çalışıldı.