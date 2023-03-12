Yer Manisa'da... Arkadaşı tarafından katledildi: 5 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Çetin Ceviz (32), arkadaşlarıyla aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüphelisi ve evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 23:22
Yer Manisa'da... Arkadaşı tarafından katledildi: 5 gözaltı
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Manisa'da dün gece saat 03.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Gündüz Sokak'taki bir apartmanda iddiaya göre, S.A.'nın (47) evinde olan arkadaşlar Çetin Ceviz (32), F.K. (37), A.E. (35) ve M.S.Ş. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada Çetin Ceviz, karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceviz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ceviz'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, ev sahibi S.A. ile F.K. ve A.E.'yi gözaltına aldı. Polis, Ceviz'i bıçakladığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan M.S.Ş. ile onun kaçmasına otomobiliyle yardım ettiği belirlenen M.G.'yi (33) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Manisa Cinayet

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