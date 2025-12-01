Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer Mardin... Park halindeki aracında başından vurulmuş cesedi bulundu!

1.12.2025 14:43:00
DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Mansur Barak, park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Mansur Barak olduğu belirlenen bu kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barak’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

