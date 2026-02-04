Yer Ordu... Bıçaklı saldırıya uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti, saldırgan ağır yaralı

Olay, ilçenin Çiftlik Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı 61 yaşındaki Ali Karga, komşusu olan ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu ileri sürülen T.B. (28) ile kavga etmeye başladı. Bu esnada T.B., yanında bulunan bıçakla Ali Karga'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Eski muhtar ise tabancası ile T.B.'ye ateş etti. Vücudunun 2 noktasına mermi isabet eden T.B. ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eski muhtarın eşi A. Karga'nın (59) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ali Karga'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

T.B. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.