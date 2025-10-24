Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer Şanlıurda... Çocuklar, cami bahçesinde bebek cesedi buldu!

Yer Şanlıurda... Çocuklar, cami bahçesinde bebek cesedi buldu!

24.10.2025 10:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yer Şanlıurda... Çocuklar, cami bahçesinde bebek cesedi buldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuklar, cami bahçesine fidan dikmek isterken toprağa gömülü bebek cesedi buldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde meydana geldi.

Image

ÇOCUKLAR, BEBEK CESEDİ BULDU

Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar, gömülü halde bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu, cami görevlilerine bildirildi.

Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Image

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, bebeği cami bahçesine gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #bebek cesedi