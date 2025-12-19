Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer: Şanlıurfa... Otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti

19.12.2025 11:10:00
DHA
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden Mehmet Ç., (51) yaralandı.

Bozova ilçesi Yaylak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde plakası öğrenilemeyen otomobiliyle evine doğru giden Mehmet Ç.’nin göğsüne tabanca mermisi isabet etti.

Kanlar içinde kalan Mehmet Ç., aracını durdurarak çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Ç., Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ç., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #otomobil #Şanlıurfa