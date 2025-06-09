Yer: Şişli... Denetim sırasında durduruldu: Telefonundan iş yeri kurşunlama videosu çıkınca gözaltına alındı!

Teşvikiye Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazar günü polis ekipleri,
Şişli'de denetim gerçekleştirdiği sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurup
kimlik kontrolü yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Polisler, şüpheli M.B.'nin telefonunda bir iş yerinin
kurşunlandığı ana ait görüntüler buldu. Bunun üzerine M.B. gözaltına alındı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polisler, iş yerinin Teşvikiye Mahallesi'nde
olduğunu tespit etti.
İş yerini kontrol eden ekipler, 4 adet kurşun izi olduğunu belirledi. Yurt dışında olan iş yeri sahibi B.Ü.'ye ulaşan ekipler olayı haber verdi.
İş yeri sahibi B.Ü. bir arkadaşının kendisine iş yerinin
kurşunlanma videosunu attığını, bunun üzerine arkadaşını arayıp ne olduğunu
sorduğunu söyledi. Arkadaşının ise videonun tanımadığı bir numaradan geldiğini
söylediği öğrenildi. B.Ü., korktuğu için videoyu sildiğini belirtti.
14 SUÇ KAYDI
Öte yandan adliyeye sevk edilen M.B.'nin 14 suç kaydının
olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.
tutuklanarak cezaevine gönderildi.