Soma’da maden ocağında monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı
Soma’da bulunan bir madende gerçekleşen kazada 10 işçi yaralandı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Manisa’nın Soma ilçesinde maden işçilerini taşırken arızalanan monoraydaki vagonun platforma çarpması sonucu 10 işçi yaralandı.
Eynez bölgesinde faaliyet gösteren linyit ocağında işçileri madene taşıyan monoraydaki vagon, arızalanarak kontrolden çıktı.
Vagon, bağlı bulunduğu platforma çarparak durabildi. İhbar üzerine maden ocağına jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 maden işçisi ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.
İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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