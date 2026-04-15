Yeraltı dizinin oyuncusu Sefa Zengin AKP Grup Toplantısı'na katıldı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle tanınan, şimdilerde ise 'Yeraltı' dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Sefa Zengin, bugün AKP Grup Toplantısı’nda görüntülendi.

'Eşref Rüya', 'İsimsizler' ve 'Kızıl Elma' gibi yapımlarda da rol alan 57 yaşındaki Zengin, grup toplantısını, parti sıralarında yer alarak izledi.

HAKAN FİDAN İLE SOHBET ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, grup toplantısı sırasında Sefa Zengin’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de sohbet ettiği görüldü.