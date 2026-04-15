Yeraltı dizinin oyuncusu Sefa Zengin AKP Grup Toplantısı'na katıldı

15.04.2026 13:06:00
'Yeraltı' dizisinde rol alan Sefa Zengin, AKP Grup Toplantısı’nda görüntülendi. Zengin'in toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sohbet ettiği görüldü.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle tanınan, şimdilerde ise 'Yeraltı' dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Sefa Zengin, bugün AKP Grup Toplantısı’nda görüntülendi.

'Eşref Rüya', 'İsimsizler' ve 'Kızıl Elma' gibi yapımlarda da rol alan 57 yaşındaki Zengin, grup toplantısını, parti sıralarında yer alarak izledi.

HAKAN FİDAN İLE SOHBET ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, grup toplantısı sırasında Sefa Zengin’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de sohbet ettiği görüldü.

İlgili Haberler

4 belediye başkanı daha AKP'ye geçiyor: Yerel seçimin ardından 70 'transfer'!
4 belediye başkanı daha AKP'ye geçiyor: Yerel seçimin ardından 70 'transfer'! AKP Grup Toplantısı'nda 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının daha AKP'ye katılması bekleniyor.
AKP’li İbiş’in çirkin sözleri çok konuşulmuştu... Lvbel C5'ten 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganına dair ilk açıklama
AKP’li İbiş’in çirkin sözleri çok konuşulmuştu... Lvbel C5'ten 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganına dair ilk açıklama Ünlü rapçi Lvbel C5’in konserinde atılan "Zıplamayan Tayyipçi" sloganları ve sanatçının bu sloganlara verdiği yanıt sosyal medyada çok konuşuldu. AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in çirkin tepkisinin ardından Lvbel C5 cephesinden konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Erdoğan grup kürsüsünde İsrail'e yanıt verdi: 'Gerekirse toprağın altında şereflice yatarız'
Erdoğan grup kürsüsünde İsrail'e yanıt verdi: 'Gerekirse toprağın altında şereflice yatarız' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendisini hedef alan İsrail yönetimine seslendi. Erdoğan, "Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz" dedi.