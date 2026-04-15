4 belediye başkanı daha AKP'ye geçiyor: Yerel seçimin ardından 70 'transfer'!

CHP'li belediyelere yönelik hem yargı eliyle hem mali olarak yapılan baskılar artarak devam ederken belediye başkanlarının AKP'ye geçişi de hız kesmiyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre bugün yapılacak olan AKP Grup Toplantısı'nda 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanının daha AKP'ye katılması bekleniyor.

Belediye başkanlarına rozetlerini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

İşte katılacak olan belediye başkanları:

* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

70 BELEDİYE AKP'YE GEÇTİ

Bugünkü katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AKP'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.

Bu geçişlerin büyük çoğunluğunu Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden isimlerin oluşturduğu biliniyor.