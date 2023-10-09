Yerel basın sesini Marmaris’ten yükseltti

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:57

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:57

Muğla'da Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Anadolu Medya Buluşması ve Yerel Medya Çalıştayı’ 60 ilden 400’e yakın gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yerel medyanın sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

6 – 8 Ekim tarihlerinde düzenlenen çalıştayda oturumlar 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yerel medyanın sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu toplantıda meslek örgütlerinin temsilcileri ve gazeteciler sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayda; başta siyasi iktidar olmak üzere egemen güçlerin medyaya nüfuz etme arzusunun, gazetecilik mesleğini giderek işlevsiz kıldığı ve bu nedenle de halkın haber alma hakkının objektif biçimde yerine getirilemediği vurgulandı. İlan ve tasarruf genelgeleri ile basının zor durumda bırakıldığının belirtildiği mesleki saygınlık, iş güvencesizliği, basın ve ifade özgürlüğü olmak üzere medyanın temel sorunları öncelikli olarak dile getirildi, çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Ekonomik krizin ülkede her kesimi etkilediğini ifade eden Başkan Oktay “Her geçen gün daha da derinleşen sorunlarımız mevcut. Bunları bu ve benzeri çalışmalarla aşmaya çalışacağız. Göreve geldiğimizden beri yerel basınımıza elimizden destek vermeye çalışıyoruz. Tek ricamız var, yeter ki şeffaf, özgür ve art niyetsiz olmaları. Bu gibi toplantılarla sorunları ortaya koyup, tartışacağız ve iyileştirmeler yapacağız. Katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın organizasyonunu yapan CHP 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de birer selamlama konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaklaşık 45 dakikalık konuşmasında medyaya yönelik baskıların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Dünyanın her tarafında medya özgürce yayın yapar ve tüm siyasal aktörler onlara saygı duyarlar. Siz ne kadar kapanırsanız baskıcı yönetim o kadar memnun olur çünkü kendisini eleştirecek hiç kimse kalmaz. Şu anda çok ciddi bir çürüme ile karşı karşıyayız. Ama umudumu yasama yürütme yargıda değil; umudumuz medyada. Çürümeye karşı direnecek olan sizsiniz. Burada bir çürüme var diyeceksiniz. Sizin kaleminiz güçlü olduğu sürece Türkiye kurtulur. Türkiye’nin bu otoriter rejimden kurtulmasının yolu sizden geçiyor” ifadesini kullandı.

HÜSNİYE KARAKOYUN: YASA DÜZENLENMELİ

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun; Basın İlan Yasası’ndaki dijitalleşme kanunu değişikliklerine dikkat çekerek “Son zamanlarda bir güzellik merkezi sahibi kadının hayatı medyada hallaç pamuğu gibi ön plana çıkarıldı. Çünkü siz ondan şu kadar ziyaretçi getir, sayfanda 3 dakika tut ne yaparsan yap diyorsunuz. Ama bu gazetecilik değil. Bu yasa tekrar elden geçirilmeli” diye konuştu.

DİLEK GAPPİ: GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi ise “Dijitalleşme türbülansındayız. Yolumuzu bulmak için güçlü olmak zorundayız. Kamu ilanlarının Anadolu’daki yazılı ve görsel basına verilmesinin artık şart olduğunu düşünüyoruz. Sesimizi birlikte çıkarmalıyız” diye konuştu.

KENAN ŞENER: YENİ BASIN YASASI’NA KARŞI ÇIKTIK

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, yeni Basın Yasası’na karşı verdikleri mücadeleyi anlatarak, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. “Mücadelemizle yeni Basın Yasası’nı 3 ay ertelettik. Birlikte dayanışma halinde mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi geçen yıl gördük Sansür Yasası’na karşı” dedi.

CEM KAYTAN: YEREL GAZETELER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, “Basın sektörü tarihin en zor dönemlerini yaşıyor. Basın ekonomik zorluklarla boğuşuyor. Yerel gazeteler yaşam savaşı veriyor. Tüm girdilerin döviz türünden maliyeti artmıştır. Fiyat tarifesi yüksek enflasyon ortamında 6 aylık periyotlarla güncellenmeli. Basın İlan Kurumu reklam tarifesinin arttırılması gerekiyor” diye konuştu.

YILMAZ KARACA: ANADOLU BASININI İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da Anadolu basınının yok edilmek istendiğini söyledi. Karaca, “Anadolu basınını yok etmek için düğmeye bastılar dedik. Ama basın örgütleri hepsi ayrı bir yerlere gitti. Gazete birleştirme adı altında gazeteleri tırpanlamaya başladılar. Bir kısmı maddi imkansızlıklardan dolayı kapandı. Örneğin Kayseri’de 18 olan gazete sayısı 3’e düştü. BİK’in Anadolu basınını yok edişinin son noktasına geldik. Neden Anadolu basınını bitirmek istiyorlar? Çünkü Anadolu basınını kontrol edemiyorlar” dedi.

PINAR TÜRENÇ: 105 YILLIK ADANA GAZETESİ KAPATILDI

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise basın ve basın mensuplarının özgürlüğünün sağlanması için mücadele ettiklerini dile getirerek şunları söyledi: Merdan Yanardağ’ın 101 gün sonra seni savunduğu bir duruşmayı utanç içinde izledim. Merdan’ın omuzlarının çöktüğünü, saçlarının bembayaz olduğunu gördüm. Biz Merdan’a 101 kez hayat borçluyuz. Bu bedeller kolay ödenmiyor. 105 yıllık Adana Gazetesi kapatıldı. Yemek yemeyi bile zul saydım. Gerçek gazeteci bunun acısını çeker. Yaşaması lazım. Atatürk döneminden kalan anıt gibi gazetelerimiz vardı, onlar bugün ya can çekişiyor ya da ölüm döşeğinde, entübe vaziyette. Biz bunu konuşacağız, yolumuz bu olmalı.”

AHMET ABDULLAHOĞLU: HATAY DESTEK BEKLİYOR

Deprem bölgesi gazeteciler cemiyetlerini temsilen de Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu bir konuşma yaptı. Başta Hatay olmak üzere tüm deprem bölgesinde hala ayakta durma savaşı verildiğini söyleyen Abdullahoğlu, “öncelikle o halkın ayağa kalkması lazım ki biz gazete yapıp satabilelim. Yapılması gereken öncelikle afet bölgesine önem verilmesi, Atatürk’ün emaneti Hatay’a dikkat gösterilmesidir” dedi.

İLHAN TAŞCI: RTÜK’ÜN DÜZENLEME YAPMASI DA GEREKİR

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün uygulamalarından bahsederek “Kamuoyunda hep denetleme bilinse de RTÜK’ün yasasında bir de düzenleme yetkisi var. Düzenlerken neyi düzenleyecek RTÜK? Aslında özgürce yayın yapılabilme ortamını düzenlemesi gerekiyor. O ortamı hazırladıktan sonra eğer yayın yapılamıyorsa denetleme görevini yerine getirmesi lazım. Tam tersine RTÜK bu görevini hiç kullanmıyor” dedi.

Flash Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk 21 yıldır mücadele ediyorum. Haberlerimle ilgili haftanın iki günü adliyeye gidiyorum. Mecliste milletvekilinin soru önergesini haber yaptığım için yargılanıyorum.

Avrupa’daki yerel medya örneklerini anlatan Tele 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle de şunları söyledi, “Ülkemizde tamamen ikiye ayrılmış bir ülke ve medya var. Gazeteciler artık siyasallaşmış hale geldi. Yerel medyanın demokrasi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat Türkiye’de o kadar büyük sıkıntılar içindekiler ki yerel yöneticilere bağımlı hale geldi.”

GÖKHAN DURMUŞ: OKURLA NASIL BARIŞACAĞIZ?

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da örgütlenmenin önemine değinerek, “Bizim önceden gazetemiz okunuyor, televizyonlarımız izleniyordu. Biz okurumuzla barışık bir medyaydık. Bundan uzaklaştıkça bize verilecek destekleri tartışır hale geldik. Bence tekrar okuyucularımızla tekrar nasıl barışacağız, nasıl buluşacağız bunu tartışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Avukat Meliha Selvi Basın Kanunu ile bilgiler vererek “En ağırı ise Basın İlan Kurumu’nun gazetecilerin meslek ilkelerini belirlemesidir” ifadesini kullanırken Avukat Yiğit Acar ise “Hemen hemen her gazetecinin ya bir soruşturma ya kovuşturmaya dahil oldu. Her türlü hukuki desteği vermeye hazırız” dedi. Yazar Yaşar Seyman ise Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kadın ve yazarlık’ üzerine yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kadınlara sağladığı imkanları anlattı.

KIVANÇ EL: GAZETECİLER HER ZAMAN KAZANIR

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bulut, sansür ve otosansür konularında sunum yaptı. Kıvanç El, “Gazetecilik her zaman kazanır bunun yolu da mesleğimizi yapmaktan geçer” dedi. Necati Kartal internet gazeteciliği, Levent Özen Yüksek Trafikli Site Yönetimi, Mustafa Abadan da fotoğraf ve videolarda manipülasyon seçimi nasıl etkiledi’ konularında birer sunum yaptı. Akşam da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tüm katılımcıları yemekte ağırladı.