Yerel seçim yarışı... Aday adayları kendini tanıtıyor

31 mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, adaylar ve aday adayları da belli olmaya başladı. Seçim maratonunu yakından izleyen Cumhuriyet Gazetesi olarak biz de adayları ve aday adaylarını tanıtım için sayfalarımızı açıyoruz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:07
Yerel seçim yarışı... Aday adayları kendini tanıtıyor
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Cumhuriyet gazetesi ve cumhuriyet.com.tr yerel seçim yarışında aday adaylarına tanıtım için sayfalarını açıyor.

  • Nasıl bir belediye hayal ediyorlar?
  • Hedefleri ve projeleri neler?
  • Seçildiklerinde ne yapacaklar?

"Türkiye, adaylarını Cumhuriyet'ten tanıyor"

Sayfada yer almak için bizleri arayabilirsiniz.

ANKARA.    : 0312 442 30 50
İSTANBUL  : 0212 343 72 74
İZMİR          : 0232 441 12 20


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