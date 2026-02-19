Yerel seçimde suç sayılan ve bir yıldır süren ‘kent uzlaşısı’ davasında son iki sanık da tahliye edildi: Tutuklu sanık kalmadı

CHP ile DEM Parti’nin yerel seçimlerde oluşturduğu ve “suç” sayılan “kent uzlaşısı” adlı seçim stratejisi gerekçesiyle CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ikisi tutuklu 10 belediye yöneticisi dün dördüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılan duruşmada, haklarında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklarla beraber avukatları da hazır bulundu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “kent uzlaşısı” davasında tutuklu yargılanan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turabi Şen’in yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Adli kontrolü bulunan 8 sanığın ise adli kontroller tedbirlerinin devam etmesine karar verildi.

Bir önceki duruşmada; tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Böylelikle İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süren “kent uzlaşısı” davalarının hiçbirinde tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

ŞAHAN HÂLÂ CEZAEVİNDE

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında da tahliye kararı verilmişti. Şahan, İBB soruşturması davasında tutuklu olduğu için de cezaevinden çıkamamıştı. Davada bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta yapılacak.