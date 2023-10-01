Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:22

Güncelleme: 01.10.2023 - 11:22

Türkiye’de 2024 yılında yerel seçimlere gidecek. Yerel seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler ne zaman olacak?

YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.