Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak

Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 01:42
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek. 


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