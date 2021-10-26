Yerli tank Altay'ın motor ihtiyacı için yeni rota Güney Kore

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Güney Kore ziyaretinde açıkladığı Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanı doğrultusunda bir Güney Kore’yle bir anlaşmaya varılırsa Altay’ın seri üretimi için Güney Koreli Doosan şirketinin motoru ve S&T Dynamics şirketinin transmisyonu kullanılacak. Anlaşmaya varılması durumunda Güney Koreli şirketlerin ürettiği güç grubunun Altay tankı üzerindeki gerekli testlerin yapılarak seri üretim aşamasına geçilmesinin en az iki yıl alabileceği belirtiliyor.

Üzerinde kullanılacak güç grubu çözülmeden seri üretimi için BMC ile 2018’de sözleşme imzalanan Altay tankında ilk olarak Alman MTU şirketinin ürettiği motor ve RENK şirketinin ürettiği transmisyon kullanılması planlanmış ancak Almanya hükümetinin gerekli ihracat iznini vermemesi üzerine tankın seri üretimi için planlanan tarihte birçok kez ertelemeye gidilmişti. Almanya nezdinde çeşitli kanallardan yapılan girişimlerin sonuç vermemesi üzerine Altay’ın motoru için daha önce de gündeme gelen Güney Kore seçeneği öne çıktı. Mart ayında ABD merkezli Defense News’ta yayımlanan haberde BMC’nin motor ve transmisyon için Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketleriyle anlaşma imzaladığı iddia edilmiş ancak bu iddia o dönemde BMC yetkilileri tarafından doğrulanmamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta sonu Güney Kore’ye yaptığı ziyarette Güney Kore Savunma Tedarik Programı’ndan (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho’nun, Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını imzaladığını açıkladı ve böylece Altay için Güney Kore menşeli şirketlerin ürettiği güç grubu arayışı Türkiye tarafından resmen kabul edilmiş oldu.

Transmisyon belirsizliği Altay’ın prototipini üreten Otokar şirketi, prototip üretim sürecinde Güney Kore’den teknik destek almış ancak prototipte Alman MTU motoru ve RENK transmisyonu kullanılmıştı. Güney Kore “K2” isimli kendi yerli tankını üretiminde Doosan motoru ve S&T Dynamics transmisyonu kullanmış ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ikinci ve üçüncü parti üretimde Güney Kore motoruyla birlikte Alman RENK transmisyonu kullanılmıştı. Güney Kore’nin kendi tankında kullanmayı tercih etmediği transmisyonun Altay tankına ne ölçüde uyum sağlayacağı da henüz belirsizliğini koruyor. Öte yandan Güney Kore şirketlerinin ürettiği motor ve transmisyonun Türkiye’ye ihracı için bu sistemlerde kullanılan Alman menşeli parçalar yerine alternatif parçalar bulunması gerekiyor. Güney Kore ile imzalanan niyet beyanı doğrultusunda BMC ile Güney Koreli şirketlerin bir sözleşme imzalaması durumunda ilk aşamada bu şirketlerin motoru ve transmisyonunun Altay tankı üzerinde testlerinin yapılması, bu testlerin başarıya ulaşması durumunda seri üretime başlanması bekleniyor. Güney Kore menşeli güç grubunun Altay tankı üzerine başarıyla entegre edilmesi durumunda T0 olarak adlandırılan seri üretim sözleşmesi için tarihin başlatılması ve bu tarihten 18 ay sonra seri üretimin başlaması öngörülüyor. Tüm bu aşamaların geçilerek seri üretimin başlamasının da iyimser tahminle iki yılı bulabileceği belirtiliyor.

Altay’ın seri üretime başlangıcı için birçok kez farklı tarihler gündeme geldi. Daha önce 2019 sonunda yayımlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Altay tankının 2020 yılı içinde envantere gireceği belirtilmiş, ancak 2020 yılı sonunda yayımlanan 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Altay’a yer verilmemişti. Altay’da BMC üretimi yerli motor için ise 2023, hedef tarih olarak açıklanmıştı. Yabancı bir alternatif bulunamaması durumunda Altay’ın seri üretimine yerli motorla başlanabilecek.