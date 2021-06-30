MKE yeni Tank Palet mi?

30 Haziran 2021 Çarşamba

Kökleri Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar dayanan Makine Kimya Endüstri Kurumu’nun (MKE) şirkete dönüşmesi için yapılan yasa değişikliği akla bir dizi soruyu getiriyor.

Her türlü silah, mühimmat, roket, askeri araç üretebilen MKE’nin 11 fabrikası var. Ülkenin bu alandaki gereksinimlerini karşıladığı gibi 40 ülkeye ihracat yapıyor. Vergi ödemede, kârlılıkta, üretim kapasitesinde ve benzer tüm alanlarda ilk 10 kuruluştan biri. 2020 kârı 1 milyar liraya yakın. 5 bini aşan işçisiyle istihdam sağlamada öncü. Ürettikleriyle “fabrika kuran fabrika” olarak tanımlamak mümkün.

Doğal olarak büyük arazilere sahip.

Tam çökülecek kurum!

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İktidar böylesi kurumlarla ilgili yasa değişikliği yaptığında devamında ne tasarladığını perde arkasında karar vermiş oluyor. Kimler işin içine katılacak, nasıl katılacak, bütün bunlar pişirilmiş oluyor. Bunu tabii ki kamuoyu bilmiyor.

MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesi de benzer bir durum.

Başta Devlet İhale Yasası olmak üzere denetimi öngören bütün yasalardan ve KHK’lerden muaf olması zaten her şeyi anlatıyor.

Çok büyük olasılıkla MKE’yi Tank Palet Fabrikası’nın kaderi bekliyor.

Tank Palet’in istenen kişiye verilmesi için her türlü “yasal” altyapı hazırlanmıştı. En can alıcı olanını anımsatalım. İhaleye üç grup katıldı. Sancak’a ihale sonrası sağlanacak avantajlar fısıldandı. Bunlar vergi muafiyetinden bedava araziye kadar büyük sunumlar. O da bu avantajları hesaba katıp, öteki iki grubun yapamayacağı kadar büyük fiyat kırımıyla ihaleye girdi. Tabii ki kazandı. Durumu kamuoyuna anlatırken de “yerli ve milli” bir firmayla işbirliği yapıldığı söylendi. Devamında arkadaşlar en demokratik haklarını kullandılar, kendi paylarını da Katar’a sattılar. 2019’da tank üretimi başlayacaktı, iki yıldır ses yok.

Muhalefet savunma sanayiinde özelleştirmenin, yabancılara satışın yanlışlığını vurguladıkça, iktidar şunu söyledi:

Özelleştirme değil, işletme hakkı devri.

Şimdi MKE için de özelleştirme olmadığını söylüyorlar.

Aslında buna özelleştirme denmez, daha ileri bir yöntem getirecekleri anlaşılıyor. Özelleştirmede satarsın, sonrası satın alanın bileceği iş. Burada üretim için sermaye için her türlü devlet garantisi var. Şu aşamada ötesini açıklamıyorlar.

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İktidar, MKE’nin anonim şirket haline getirilmesine gerekçe üretirken şunu da araya sıkıştırıyor:

Hantaldı!

Kâr eden kurum mu hantal?

40 ülkeye ihracat yapan kurum mu hantal?

Üretim ölçeğinde ilk 10’a giren kurum mu hantal?

Diyelim ki hantal, çözüm bütün denetim yasalarından muaf tutup şirket yapmak mı?

Bugüne kadar hantal olduğu için müdahale edip de kâra geçirdiğiniz kaç kurum var?

Çay tüketiminde yılda 3.2 kilo ile dünya birincisiyiz. Bu halde Çaykur’u zarara soktunuz. MKE’yi ne kadar zarara sokmayı düşünüyorsunuz?

12 yasadan ve KHK’den muaf tutulan MKE şirketleşmesi için şunu demeye hakkımız yok mu:

Çok yasadışı bir iş!