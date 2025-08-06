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Yerlikaya duyurdu: 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon, 32 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon, 32 gözaltı!

6.08.2025 08:25:00
Güncellenme:
DHA
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Yerlikaya duyurdu: 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon, 32 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.

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