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Yerlikaya duyurdu: 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon, 32 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.
6.08.2025 08:25:00
Güncellenme:
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.
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