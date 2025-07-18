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Yerlikaya duyurdu: 28 ilde IŞİD operasyonu, 153 gözaltı

Yerlikaya duyurdu: 28 ilde IŞİD operasyonu, 153 gözaltı

18.07.2025 08:14:00
Güncellenme:
AA
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Yerlikaya duyurdu: 28 ilde IŞİD operasyonu, 153 gözaltı

Bakan Ali Yerlikaya, 28 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunun yakaladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.

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