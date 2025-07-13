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IŞİD'in sosyal medya ekibi İstanbul'da çıktı: 3 tutuklama!

IŞİD'in sosyal medya ekibi İstanbul'da çıktı: 3 tutuklama!

13.07.2025 12:32:00
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İHA
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IŞİD'in sosyal medya ekibi İstanbul'da çıktı: 3 tutuklama!

İstanbul’da, IŞİD'le bağlantılı olduğu ve örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 6’sı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'in çatışma bölgeleri ile bağlantılı, örgütün sosyal medya hesaplarını kullanan ve örgüte ait yayın organlarından tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yakalanan ve emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #IŞİD

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