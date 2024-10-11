Yerlikaya duyurdu: 53 ilde 'Narkoçelik-43' operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-43' operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya duyurdu: 53 ilde 'Narkoçelik-43' operasyonu!
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 08:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.


Etiketler: #uyuşturucu #Ali Yerlikaya #Operasyon

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