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Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yasa dışı bahis operasyonları, 144 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yasa dışı bahis operasyonları, 144 gözaltı!

28.05.2025 08:43:00
Güncellenme:
DHA
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Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yasa dışı bahis operasyonları, 144 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 ilde 'Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 89'u tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.

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