Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!

9.08.2025 07:52:00
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...

