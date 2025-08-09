AYRINTILAR GELİYOR...
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 8, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalandığını duyurdu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 8, Ulusal Seviyede aradığımız 1 suçluyu, Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" açıklaması yaptı.