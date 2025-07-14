Son dakika... Elebaşı kırmızı bültenle aranıyor: Organize suç örgütüne operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "motosiklet ve çalıntı araç kullanmak", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticareti", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "tehdit" ve "motosiklet hırsızlığı" başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste arama yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya operasyonda; 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

Öte yandan, operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini vurguladı.